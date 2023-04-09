أتفرج على الإعادة .. موعد عرض مسلسل تغيير جو الحلقة الثانية “منة شلبي” 2023

قام الأشخاص في هذه الفترة الجارية بالبحث عن موعد عرض مسلسل تغيير جو الحلقة الثانية “منة شلبي” ، فمن الجدير بالذكر أن تلك الحلقة تمت إذاعتها أمس السبت الموافق من 8 أبريل 2023م، وقد نال هذا المسلسل على إعجاب العديد من الأشخاص، كذلك أن هذا المسلسل يتم إذاعته على قناة ام بي سي مصر.

موعد عرض مسلسل تغيير جو الحلقة الثانية “منة شلبي”

يريد معرفة موعد عرض مسلسل تغيير جو الحلقة الثانية “منة شلبي” ، أشخاص عدة، حيث أن هذا المسلسل يذاع على قناة MBC مصر، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً، كذلك أنه يتم إعادة الحلقة باليوم التالي، وهذا في الساعة 3:30 عصرًا، ولقد انت إذاعة الحلقة الثانية من هذا المسلسل أمس السبت 8-4-2023م.

أحداث مسلسل تغيير جو الحلقة الثانية

في الحلقة الثانية التي تمت إذاعتها أمس، قامت الفنانة منة شلبي، باستكمال الرحلة الخاصة بها بمحاولة تحصيل المال الوفير، لكي تقوم بإنفاقه على العلاج الخاص بوالدتها، هذا بجانب أنها قامت بالسفر إلى لبنان، حتى تقوم بمقابلة خالتها التي تجسد الدور الخاص بها الفنانة ميرفت أمين، لتقوم بالإمضاء على الأوراق الخاصة ببيع المنزل الذي يكون ملك لوالدتها، حتى تستطيع أن تسافر معها.

أبطال مسلسل تغيير جو

إن مسلسل «تغيير جو» تقدمه الفنانة منة شلبي، وكذلك أحمد مالك، بالإضافة إلى ميرفت أمين، وشيرين، وصالح بكري، وايضًا عصام عمر، حيث انهم يكونوا بطولة المسلسل، كما أن منى الشيمي، وأيضًا محمد مجدي أمين، يكونا المؤلفان لهؤ في حين أن مريم أبوعوف تكون مخرجة المسلسل.