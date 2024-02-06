“زغاريد من هنا للصبح”.. رفع سن المعاش ل 65 هذا الموعد طبقا لقانون العمل الجديد + مفاجأه نارية لمواليد 1985 ومابعدها.. خبر بمليون جنيه

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بالتأكيد على أن نظام التأمينات الاجتماعية الموجود حاليا يضم تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والمرض وإصابة العمل، ووضحت الهيئة السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما، وسوف يتم تجديد سن المعاش ليصبح 65 عاما، وجاء ذلك تبعا لقانون التأمينات الاجتماعية وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

رفع سن المعاش ل 65 طبقا لقانون العمل الجديد

قامت وزارة التضامن بتحديد مجموعة من القوانين التي يجب الالتزام بها لجميع العاملين في القطاع الحكومي، لكي يتمكنوا من الحصول على كافة حقوقهم عند خروجهم على سن المعاش وقامت برفع سن المعاش ليبدأ تدريجيا من عام 2032 ليكون 65 عاما بحلول 2040، وسوف نقدم لكم الزيادة التدريجية في سن المعاش:

الموظفون مواليد عام 1975، سيكون موعد خروجهم على المعاش عام 2040.

الموظفون مواليد عام 1976، سيكون موعد خروجهم على المعاش عام 2041.

الموظفون مواليد عام 1977 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2042.

الموظفون مواليد عام 1978 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2043.

الموظفون مواليد عام 1979، موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2044.

الموظفون مواليد عام 1980 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2045.

الموظفون مواليد عام 1981 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2046.

أما بالنسبة للموظفون مواليد عام 1985 سيخرجون على المعاش في عام 2050.

نصائح وزارة التضامن الاجتماعي

تعتبر وزارة التضامن الاجتماعي واحدة من أهم الوزارات في مصر، حيث تتولى كافة ما يخص الأمان الاجتماعي الخاص بجميع المواطنين وتنصح وزارة التضامن المواطنين المقبلين على المعاش الاهتمام بالتالي:

السعي إلى توفير أكبر قدر من المال والاستثمار لكي تقوم بتأمين مستقبل مالي جيد لأولادك.

يوجد العديد من الطرق التي يمكنك الاستثمار فيها؛ ومنها شراء شهادة استثمار في البنك وإيداع الأموال فيها.

استخدام الخدمات التي تقوم الحكومة بتوفيرها مثل؛ التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والمدارس الحكومية للأطفال والعديد من الخدمات الأخرى التي تسعى الحكومة لتوفيرها لمساعدة المواطنين.

ويجب العلم بأنه تبدأ الحكومة المصرية في التدرج من أجل رفع سن المعاش للمواطنين خلال فترة أقل من 9 سنوات حيث أنه يمنع ويحظر طبقا للقانون أن تتم الزيادة لـ 65 سنة عاما إلا من خلال التدرج وإلا يعد هذا الفعل مخالفًا لأحكام القانون، وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات والذي يحمل رقم 148 لسنة 2019 تنفيذا له على مواليد عام 1971 فإنهم سيكونون آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا للنظام القديم ، كما أنه من المقرر أن يتم البدء في التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها تنفيذا لبنود وأحكام القانون.