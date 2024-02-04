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LINK مباشر.. رابط وخطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة فبراير 2024 في العراق وخطوات التقديم
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة في كافة محافظات دولة العراق الأمر الذي جعل عدد كبير من مواطني دولة العراق يرغبون معرفة هذه الخطوات وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة
يستطيع أبناء دولة العراق الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي:
- يدخل المواطن في البداية على الموقع الخاص بمنصة وزارة الداخلية العراقية.
- ينقر المواطن بعد ذلك على خانة الاستعلام وذلك من خلال الصفحة الرئيسية.
- يدخل المواطن جميع البيانات المطلوبة والتي سوف تتمثل في الاسم وغيره.
- ينقر المواطن بعد ذلك كلمة بحث.
- بعد إتمام الخطوات السابقة يظهر للمواطن جميع الكشوفات التي تحتوي على جميع اسماء المقبولين.
طريقة التقديم على نقل النفوس في العراق
هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على مواطني دولة العراق اتباعها من اجل التقديم على نقل النفوس وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
- يقوم المواطن اولا بالدخول على رابط وزارة الداخلية المختصة للتقديم على نقل النفوس.
- سوف تظهر للمواطن في الصفحة الرئيسية خانة تقديم الطلب يقوم المواطن النقر عليها.
- يدخل المواطن بعد ذلك جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المحددة لذلك.
- تقوم المنصة بعد ذلك طلب رفع بعض المستندات والتي تتمثل في صورة ضوئية من البطاقة التموينية، صورة من صحيفة الأحوال المدنية، صورة من البطاقة الانتخابية،صورة ضوئية للبطاقة السكنية الخاصة بالمتقدم.
- في النهاية يقوم المواطن بالضغط على كلمة إرسال.