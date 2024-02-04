ابسط ياعم.. تحديد موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

يعتبر الرواتب من أكثر الأمور التي يتم التساؤل عنها سواء من قبل الموظفين أو المعاشات، ويتم التساؤل على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2024 ليتمكن كافه الأشخاص من ترتيب أولوياته في شراء الاحتياجات، وقد حرصت وزارة المالية على التأكيد على أنه سيتم صرف كافه الرواتب في غضون 5 أيام عمل في حد أقصي، وقد تم التوضيح بأنه سيتم تحديد 3 أيام عمل أيضاً ليتمكن به الهيئات لصرف المستحقات المتأخرة على الموظفين.

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2024

تزايد معدلات البحث في الفترة الأخيرة على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2024 حتى يتم التعرف على كافه الأمور، وقد أوضحت وزارة المالية الاتي:

أوضحت وزارة المالية بانه تم تخصيص أول 5 أيام من الشهر ليتم صرف كافه المستحقات الخاصة بالمواطنين، كما أنه سيتم مد الصرف 3 أيام إضافية لكافه الأشخاص المتأخرين علي استلام مستحقاتهم، وتبدأ أيام صرف المستحقات على المتأخرين بداية من يوم 8 ويوم 11 ويوم 12.

وقد أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، علي أنه سيتم صرف قيمة المعاشات على المواطنين بداية من يوم 1-2 فبراير، ولكافه الأشخاص التي تتخطي رواتبهم 1000 جنية مصري، بينما أقل من 1000 جنية سيتم استلام رواتبهم بداية من يوم 3-4 فبراير.

ما هي قيمة مرتبات العاملين بعد الزيادة

أوضحت وزارة المالية بأنه تم منح بعض العاملين في الهيئات المختلفة زيادة سنوية علي الرواتب الخاصة بهم، وقد تم التساؤل على قيمة المرتبات بعد الزيادة، وهي كالتالي: