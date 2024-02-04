استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية natiga-4dk.net

يُخيم الترقب على طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بينما تزداد حدة تساؤلاتهم حول موعد إعلان النتائج، خاصة بعد اعتمادها في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وأعلنت محافظة الشرقية أن أعمال الكنترول تشارف على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال خلال هذا الاسبوع.

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

واستمر كنترول الشرقية في تصحيح كراسات الإجابة للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، أعمال رصد الدرجات ومراجعتها، الذي يستغرق علي الأقل 48 ساعة وأكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه من المقرر إنتهاء الكنترول من عمله، ويتم عرض النتيجة، علي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعتمادها وإعلانها عبر الموقع الالكتروني للمحافظة وأشار إلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة وكما أنه سبق وشدد علي مراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه و ضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة.

استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

بمجرد صدور نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 في محافظة الشرقية، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية المقدمة بواسطة سيادة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية: