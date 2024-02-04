3 اعدادي.. رابط استخراج نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 الترم الاول عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

اقترب موعد ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 الترم الاول عبر الإنترنت، حيث أكد وكيل الوزارة أنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات، وأنه خلال الأيام القادمة سيتم إعلانها على الموقع الرسمي، ومن المؤكد أن يتم كشفها قبل بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ومن جانب آخر تم التشديد على عدم تسريب أي نتيجة قبل اعتمادها رسمياً.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 الترم الاول

يرتقب أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 الترم الاول بفارغ الصبر، فلقد بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات 113,262 ألف طالب وطالبة، ووفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فإنه في يوم الأربعاء المقبل سيتم كشف نتيجة الصف الثالث الاعدادي بجميع الإدارات التعليمية، وذلك قبل انطلاق دراسة الترم الثاني، والذي من المقرر انطلاقه في 10 فبراير.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي لكي يتم نشر جميع نتائج الاختبارات لكافة المراحل التعليمية، فبفضل تلك المنصة لا يضطر ولي أمر الطالب التوجه إلى المدرسة من أجل الإطلاع على درجات التي قاموا بتحصيلها، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

تسجيل الدخول على موقع التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القليوبية.

التوجه إلى خانة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

تحديد المرحلة التعليمية، وهى الشهادة الإعدادية.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

إدخال رقم جلوس الطالب.

النقر على أيقونة عرض النتيجة.

أخيراً يمكنك الإطلاع على جميع الدرجات وتحميلها على الجهاز من خلال الضغط على أيقونة طباعة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

جاء توزيع درجات الفصل الدراسي الأول لاختبارات الصف الثالث الإعدادي 2024 على النحو التالي: