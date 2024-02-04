اليــك دلوقــت رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس كافة المراكز والادارات التعليمية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادي بمختلف المحافظات خلال شهر يناير الماضي، حيث سوف نتابع موعد اعلان الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول، تابعوا معنا السطور التالية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

من المنتظر ان يتم اعلان النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراجعتها واعتمادها رسميًا من قبل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي تمهيدًا لإعلان النتيجة، وتعلن المديرية النتيجة على صفحات الموقع الالكتروني الخاص بها ، كما ترسلها للمدارس ليمكن لكل طالب الاطلاع عليها بالذهاب المدرسة المقيد بها وهي التي تعد وثيقة نجاح الطالب النهائية، وعلى جميع الطلاب الراغبون في معرفة درجاتهم بكل إدارات محافظة الغربية الضغط على الرابط الرسمي وتحميل النتيجة والبحث عن الاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية خلال أيام، وفق ما أفادت مصادر بمديرية التربية والتعليم فى الغربية، موضحة: أنه يجرى حاليا أعمال رصد الدرجات داخل الكنترولات، ليتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال تقدير كل المواد الدراسية، وكانت بعض مديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات منها «القاهرة، الجيزة والسويس» موقع نتيجة نت أعلنت خلال الأيام الماضية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث يتم إعلان النتائج حسب ظروف كل محافظة.

درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

ويتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية الترم الأول بإجمالي مجموع المواد 140 درجة والتي تكون على النحو التالي: