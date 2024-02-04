تردد قناة بطوط الجديد 2024 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة كافة برامج ومسلسلات الاطفال

تقوم كثير من الأمهات بالبحث عن تردد قناة بطوط التي تقدم محتوى ترفيهي ويجذب شريحة كبيرة من الأطفال، حيث تتميز بأنها تجمع بين التعليم والتسلية في وقت واحد لذلك اكتسبت شعبية كبيرة في الوطن العربي، وتعرض القناة مجموعة من البرامج التي تناسب جميع الفئات العمرية للأطفال ومحتواها آمن فإذا كنت تبحثين عن قناة آمنة ومسلية لطفلك فإنك بالمكان الأمثل، وتقوم القناة بتحديث التردد كل فترة لتحسين جودة الصوت والصورة، ولذلك نعرض لكم خلال سطور المقال التردد الجديد لقناة بطوط.

تردد قناة بطوط على النايل سآت

تعتبر قناة بطوط من أبرز القنوات العربية للاطفال والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وتجري القناة تحديثات جديدة على التردد لتحسين من جودة المحتوي الذي تقدمه وهي قناة تقدم جميع البرامج لديها بشكل مجاني دون تشفير او تقطيع، ويمكن استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سآت من خلال التردد التالي:

التردد:11494.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة بطوط على العرب سآت

كما يمكن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي العرب سآت من خلال التردد التالي:

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

محتوي قناة بطوط

تتميز قناة بطوط بأنها تساعد الطفل على تنمية قدراته ومهارته من خلال محتوي ترفيهي هادف والتعلم في وقت واحد، كما تساعد في غرس القيم الانسانية والاخلاق الحميدة مثل التعاون واحترام الآخرين ومساعدة المحتاج وغيرها من البرامج التعليمية في مجالات مختلفة مثل تعلم الحروف والارقام والتعرف على الحيوانات وغيرها، وبرامج ترفيهية مثل الاغاني والكرتون التي تتعلق بتنمية المهارات والقدرات عند الاطفال، كما تراعي القناة المحتوي الآمن الذي يناسب جميع الأعمار.

خطوات تثبيت قناة بطوط على الرسيفر

تعتبر هذه القناة رفيق أساسي للطفل لانها تقدم محتوي عملي وترفيهي مختلف ويمكن ضبط تردد قناة بطوط من خلال اتباع الخطوات التالية: