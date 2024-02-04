رابط استخراج نتائج نصف العام في العراق 2024 الدور الاول لعموم المحافظات

عقب تصريح الوزارة عن موعد إعلان نتائج نصف العام في العراق، فقد بدء تساءل أولياء الأمور والطلاب عن هذا الموعد وعن كافة المعلومات التي تخص نتائج الفصل الدراسي الأول داخل العراق، وقد تم التأكيد على أن عملية التصحيح تتم بشكل يومي مع مراعاة الدقة، لذا فنحن الآن في هذا المقال سنوافيكم بكافة البيانات المتعلقة بهذا الموضوع خاصةً في السطور التالية، فقط تابع معنا.

نتائج نصف العام في العراق

قد أكدت وزارة التعليم العراقية أنها سوف تعلن عن نتائج نصف العام في العراق عند الإنتهاء من عملية التصحيح والانتهاء من الإمتحانات التي تجري في بعض محافظات العراق الآن، لذلك فور الإنتهاء من كافة الإجراءات السابقة سوف يتم نشر نتائج الامتحانات على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الإلكتروني، وفي هذه الحالة قد يرغب العديد من أولياء الأمور أو الطلبة في معرفة كيفية الإستعلام عن نتائج منتصف العام، وهذا ما سوف نقوم بعرضه و توضيحه لكم في النقاط التالية عن طريق إتباع بعض الخطوات وبشكل صحيح، وهذه الخطوات نطرحها أمامكم في السطور التالية:

في البداية قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونية مباشرة. ثم قم بالضغط على “نتائج الدور الأول لنصف السنة 2024”. بعد ذلك قم بتحديد الصف الدراسي التابع لها الطالب. وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة (تحميل) و انتظر قليلا حتى تكتمل عملية التنزيل لكي تحصل على نتيجتك. في الخطوة السابقة يمكنك البحث بين الأسماء عن إسمك وفي العنصر المتواجد به إسمك تستطيع أن تجد درجاتك ودرجات كل مادة على حدى.

إنتهاء إمتحانات الفصل الدراسي الأول

قد أوضحت وزارة التربية في العراق عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تم تحديد انتهائها في يوم 31 من شهر يناير للعام الجاري 2024.

ونحيط سيادتكم علمًا أن الوزارة قد أضافت يوم السبت ضمن أيام الاختبارات.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم أهم البيانات التي يحتاجها كلاً منكم، سواء كنت ولي أمر أو طالب من موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، و كيفية الإستعلام عن نتائج نصف العام الدراسي في حالة ظهورها، وأهم ما كشفت عنه وزارة التربية في العراق، لذا تمنياتنا لكم بالاستفادة ولأبنائنا الطلاب بالتوفيق والنجاح.