الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 gharbeia. gov. eg برقم الجلوس

مع بدء العد التنازلي وزيادة البحث والاستعلام عن نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، حيث يوجد ما يقرب من 88 ألف طالب وطالبة من أبناء الشهادة الإعدادية بالغربية في ترقب شديد للنتيجة، حيث لاتزال تتم أعمال الكنترول الآن وفق ما أعلنت عنه مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

هذا وستكون النتيجة جاهزة للعرض فور اعتمادها من قبل محافظ الغربية واعتماد نسبة النجاح، كما سيتم رفعها النتيجة بالكامل على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية على الرابط الخاص بها.

نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية

هذا وسوف يتم رفع النتيجة من خلال لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية برقم الجلوس 2024 على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية، وأكد وكيل الوزارة ناصر حسن أن عمليات التصحيح انتهت وتتم حاليًا اللمسات الأخيرة قبل اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية في محافظة الغربية.

تفاصيل الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية

وشهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية، تقدم عدد 87 ألفا و68 طالب وطالبة بمختلف مدارس المحافظة ومن جميع الإدارات التعليمية بها، قاموا بأداء الامتحانات أمام عدد 412 لجنة، بالإضافة إلى 3,492 طالب وطالبة أدوا امتحاناتهم المهنية في 25 لجنة أخرى، وذلك بالإدارات التعليمية التابعة وتشمل كل من ( إدارة طنطا التعليمية- إدارة المحلة الكبرى التعليمية – إدارة السنطة التعليمية – إدارة بسيون التعليمية – إدارة زفتى التعليمية – إدارة كفر الزيات التعليمية – إدارة قطور التعليمية إدارة سمنود التعليمية – إدارة بيلا التعليمية)



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية البحث عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية على الرابط إضغط هنا.

ثم النقر على خيار «نتائج المرحلة الإعدادية».

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على عرض النتيجة.

كما يمكنك الآن وبمنتهى السهولة والسرعة من الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية سواء بالاسم أو برقم الجلوس من خلال الرابط الخاص بموقع نتيجة نت.

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