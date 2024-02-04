هناك فئات لها الحق في ركوب القطار مجانا بحسب قرارات السكة الحديد + فئات أخرى بخصم نصف التذكرة

أعلنت الحكومة المصرية عن وجود عدة فئات يكون لها أحقية ركوب القطار مجانا، حيث تم تعيين مبادرة خاصة بتوفير وسائل نقل مجانية ذهاب وإياب لتخفيف أعباء الحياة علي بعض الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، كما خص فئات أخري يحق لهم ركوب القطار تذكرة مخفضة، وهم العسكريون والجيش والشرطة، وكذلك طلاب المعاهد والكليات العسكرية، وقد جاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ركوب القطار مجانا

تقوم وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بالتفاني في تقديم خدمات مجانية لفئات معينة من المواطنين، مثل ذوي الاعاقة، والمرضى والمرافق لهم، وكبار السن، وذلك من خلال تقديم كارت مجاني لمدة عام، يعطيهم الأحقية في ركوب القطار مجانا، كما تقدم تخفيضات كبيرة على تذاكر السفر لفئات أخرى تصل إلى 50٪، ويكون هذا من أجل تحسين جودة حياتهم، وتوفير الدعم والمساعدة لهذه الفئات.

الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا

منحت هيئة السكك الحديدية تصريح ركوب القطار مجانا، و الحجز على قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة، للمرضى ومحاربون السرطان، وعدة فئات كالآتي:

المصابين بمرض السرطان، بالإضافة إلى المرافق لهم. مع إظهار المستندات الطبية التي تثبت حالتهم الصحية.

حيث يقوم المريض باستخراج كارت من مكتب الادارة المركزية للتسويق والمبيعات، هذا الكارت يوضح بداخله بيانات وصورة المريض، ومختوم بشعار الجمهورية، ويجدد هذا الكارت كل عام.

أفراد الصم والبكم، سواء كانوا بالغين أم لا.

الفئات التي يحق لها ركوب القطار بنصف تذكرة

أعلنت الحكومة عن عدة فئات يحق لهم ركوب القطار ومترو الأنفاق بنصف تذكرة، هذه الفئات هي: