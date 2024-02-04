أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق بالرقم الوطني عبر منصة مظلتي

اهتمت الحكومة العراقية بالعديد من فئات المجتمع العراقي، حيث قامت بتقديم الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفئات التي تحتاج إلى دعم مادي يعينهم على رفع المستوى المعيشي الخاص بأفراد الأسرة، وقامت الحكومة بتخصيص ميزانية معينة من أجل الرعاية الاجتماعية وتقديم دعم مادي للأسر الأكثر احتياجًا، وسوف نقوم بتوضيح رابط استعلام عن أسماء المشمولين في العراق وذلك من خلال السطور التالية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في العراق

أعلنت الهيئة الاجتماعية بالعراق عن إطلاق رابط إلكتروني يتم الاستعلام من خلاله عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق، ويستطيع جميع الأفراد الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال إتباع الآتي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي

اكتب الرقم الوطني العراقي الخاص بالمتقدم.

أدخل كود التحقق المرئي الظاهر أمامك.

انقر على خانة بحث.

سوف تظهر نافذة على الشاشة فيها جميع البيانات الخاصة، مثل الاسم والحالة ومبلغ الدعم الذي تحصل عليه وتاريخ آخر دعم تم صرفه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

قامت الهيئة الاجتماعية بالعراق بوضع عدة شروط يجب توافرها في الراغبين على الحصول على الدعم وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

يشترط في المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية العراقية، أو الجنسية الفلسطينية

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في العراق.

يشترط في المتقدم أن يكون ذات دخل محدود.

عدم قدرة المتقدم على مباشرة العمل، أو إعالة نفسه أو أسرته.

عدم حصول المتقدم على دخل ثابت.

عدم حيازة المتقدم على ممتلكات بالغة الثمن أو أن يكون من الملاك لأحد الأصول.

عدم اتهام المتقدم في جريمة مخلة بالشرف والأخلاق.

الفئات المستهدفة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

لقد أعلنت الحكومة العراقية عن الفئات المستهدفة في برنامج الرعاية الاجتماعية بهذه الفئات تكون على النحو التالي: