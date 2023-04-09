تعرف على أسعار الحديد في مصر والسعودية وفقًا لتاريخ اليوم 9 ابريل 2023

أسعار الحديد في مصر والسعودية اليوم الموافق 9 من شهر إبريل تختلف عن بعضها البعض حيث يرتفع سعر الحديد اليوم في السعودية ولكن مصر شهدت اليوم حالة من الاستقرار في أسعار الحديد.

أسعار الحديد في مصر والسعودية

استقر سعر طن الحديد اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر عن الأيام الماضية ووصل سعرها إلى الآتي:

استقر سعر حديد عز اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر ووصل سعر الطن منه إلى 20000 جنية مضاف إليها قيمة ضريبة تصل إلى 14%.

كما استقر سعر حديد الجارحي للصلب اليوم ووصل سعر الطن منه إلى 17500 جنية.

وصل سعر طن حديد السويس اليوم إلى 19900 جنية.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم في مصر إلى 19900 جنية مضاف إليها ضريبة تصل إلى 14%

استقر سعر طن حديد المراكبي اليوم ووصل إلى 21000 جنية ويعتبر هذا النوع من الحديد هو الأعلى سعرًا في مصر.

أسعار الحديد في السعودية اليوم

تختلف أسعار الحديد اليوم في السعودية عن سعرها في مصر ويمكن أن يصل سعر طن الحديد في السعودية إلى:

سعر حديد سعودي يستقر اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في السعودية ويصل إلى 1960 ريال سعودي.

سعر حديد راجحي يصل إلى 2090 ريال سعودي.

سعر طن حديد سابك في السعودية يصل إلى 2160 ريال سعودي.

سعر طن حديد سابك مسحوب يصل إلى 2300 ريال سعودي.

سعر طن حديد اتفاق اليوم يصل إلى 2070 ريال سعودي.

وبالتالي فقد تكون حصلت على كافة المعلومات التي تتعلق بسعر الحديد في كل من مصر والسعودية 2023.