أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة الأخيرة PDF عبر منصة حكومة المواطن الإلكترونية

أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة الأخيرة تعتبر أحد الخدمات المهمة التي وفرتها وزارة الداخلية العراقية للمواطنين العراقيين لتسهيل الإجراءات عليهم، حيث يستطيع المواطنين الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة عن طريق تنزيل الملف من الرابط الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية بصيغة PDF، وقد أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بيان صحفي عن أسماء أخر دفعة من المواطنين المقبولين في تغيير الألقاب ونقل النفوس.

أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة الأخيرة

يمكن الاطلاع على أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة الأخيرة عن طريق الصفحة الرئيسية لموقع حكومة المواطن من الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي حكومة المواطن الإلكترونية

اضغط فوق علامة تبويب استعلام خدمة نقل النفوس.

قم بإدخال رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وأيضًا اسم المستعلم عنه وتأكد من صحته.

حدد الخانات التي تريد تعديل اللقب أو الاسم بها.

اضغط فوق زر الاستعلام.

خلال لحظات سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بأسماء المقبولين في الوجبة الجديدة.

تقديم طلب في خدمة نقل النفوس

يمكن تقديم طلب إلكترونيا في خدمة نقل النفوس لتغيير أسم أو تعديل لقب من خلال الطرق التالية:

قم بالدخول إلي موقع حكومة المواطن الإلكترونية

انقر فوق زر تقديم الطلب.

قم بتعبئة بيانات الاستمارة الإلكترونية بدقة والتأكد من صحة البيانات.

قم بإدخال المستندات المطلوبة والتي تتضمن (نسخة من البطاقة التموينية، بطاقة الأحوال المدنية، نسخة من بطاقة السكن للمتقدم، بطاقة الانتخاب).

ثم قم بالنقر فوق أيقونة تقديم الطلب.

الشروط المطلوبة لتقديم طلب نقل النفوس بالعراق 2024

حددت وزارة الداخلية العراقية عدد من الشروط التي يلزم تواجدها في المتقدم للحصول على دعم نقل النفوس في العراق وهي: