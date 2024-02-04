مبروك pdd.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت الجهات المختصة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث أتاحت الحكومة العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لهذا العام، ويعد هذا البرنامج من ضمن أبرز البرامج التنموية التي أطلقتها الدولة، مستهدفة فئات معينة من المجتمع العراقي كمحدودي الدخل، وذلك وفق شروط وضوابط محددة أقرتها الوزارة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

كشفت الهيئة المختصة خلال الساعات الماضية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر الإنترنت، إذ تشتمل الوجبة الجديدة نحو 2 مليون 150 ألف عائلة بجميع محافظات العراق مستحقة للمنحة، ولقد حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إطلاق تلك الوجبة من أجل خدمة الشعب العراقي، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات لازم توافرها في المتقدم لكي يستفيد من هذا الدعم المادي.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تسهيلا على المواطنين أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن أسماء المستحقين لهذه المنحة، إذ تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونيّة.

تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تدوين بيانات المستفيد.

النقر على أيقونة بحث.

في حالة الرغبة في الاحتفاظ بكشف الأسماء قم بالضغط على زر طباعة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

امتلاك الجنسية العراقية.

الإقامة داخل الأراضي العراقية بشكل دائم.

عدم وجود مصدر دخل ثابت.

تجاوز سن المتقدم 18 عام، وأن يقل عمره عن 55 سنة.

أن يكون عدد أفراد الأسرة أكثر من 4 أشخاص.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

كشفت الجهات المعنية المستندات اللازم إرفاقها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي: