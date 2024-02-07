ما هو تردد أبرز قنوات MBC 2024 علي النايل وعرب سات؟

تعتبر مجموعة MBC واحدة من أكبر وأهم المجموعات الإعلامية في العالم العربي، تأسست في عام 1991 وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، تشمل مجموعة MBC عدة قنوات تلفزيونية متخصصة في مختلف المجالات والفئات العمرية، لمعرفة التردد الرسمي للقناة تابع الفقرات التالية للمقالة.

تردد قناة MBC

تردد قناة MBC بوليود على نايل سات، يمكن ضبط تردد قناة MBC بوليود على نايل سات من خلال:

تردد القناة: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC العراق

لقناة MBC العراق، يكون التردد على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11938.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة mBc

لضبط تردد قناة MBC دراما على نايل سات، يمكن اتباع البيانات التالية:

تردد القناة: 11470.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: ⅚.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

تردد قناة MBC دراما على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة MBC دراما على عرب سات عبر:

تردد القناة: 11559.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 27500.

معدل الترميز: ⅚.

ما هي أبرز قنوات MBC

MBC1: قناة عامة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والإخبارية والبرامج الاجتماعية.

MBC2: قناة متخصصة في عرض الأفلام الغربية والعربية، وتعرض أيضًا بعض البرامج الترفيهية.

MBC3: قناة موجهة للأطفال والعائلة، تقدم مجموعة من البرامج والمسلسلات والأفلام الموجهة للأطفال.

MBC4: قناة ترفيهية تقدم العديد من البرامج الأجنبية المدبلجة إلى العربية، بالإضافة إلى عرض بعض البرامج العربية الأصلية.

MBC Action: قناة متخصصة في عرض الأفلام الحركة والإثارة والأفلام الأكشن.

MBC Drama: قناة تقدم المسلسلات والدراما العربية والتركية، وتعتبر وجهة مهمة لمتابعي هذا النوع من البرامج.

وهناك قنوات أخرى ضمن مجموعة MBC مثل MBC Max وMBC Bollywood وMBC Masr وMBC Iraq وغيرها، تقدم محتوى متنوع يلبي اهتمامات الجماهير العربية في مختلف البلدان.