آيفون ومرسيدس ورولكس.. سجل في مسابقة دخون الإماراتية ومتخليش الفرصة تضيع من إيديك

أثار انطلاق مسابقة دخون الإماراتية إقبالًا هائلًا من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسعون إلى المشاركة في هذه المسابقة والفرصة للفوز بالجوائز القيمة المُقدمة، وسوف نستعرض في هذا المقال عبر موقع البديل شروط وخطوات التسجيل في المسابقة لزيادة فرصة الفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها مهرجان دخون الإماراتية للرابحين فتابعونا.

شروط الاشتراك في مسابقة دخون الإماراتية

تلك الشروط تعزز نزاهة مسابقة دخون الإماراتية، وتسهم في زيادة إقبال المشاركين عليها، والشروط هي:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلاً على الجنسية الإماراتية ويمتلك إقامة دائمة في الإمارات. العمر: يجب أن يكون عمر المشارك على الأقل ثمانية عشر عامًا. استخدام الهاشتاج: يجب على المشاركين استخدام هاشتاج محدد (#مهرجان_دخون_الإمارات) عند نشر مشاركتهم في المسابقة. متابعة الحسابات: يشترط أن يكون المشارك مُتابعًا لجميع الحسابات الرسمية المتعلقة بـ “دخون” على منصتي إكس أو انستجرام. شراء منتج من دخون: يجب شراء منتج واحد على الأقل من منتجات دخون الإماراتية، يمكن القيام بذلك من خلال المتاجر المعتمدة لهم أو عبر موقعهم الرسمي. الاحتفاظ برقم الفاتورة: يلزم حفظ رقم فاتورة المنتج الذي تم شراؤه، حيث سيتعين استخدامه في الخطوات اللاحقة.

خطوات الاشتراك في مسابقة دخون الإماراتية

للمشاركة في مسابقة دخون الإماراتية وتحقيق فرصة الفوز بالجوائز المميزة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمسابقة دخون الإماراتية.

ستظهر لك خانة مخصصة على الموقع لكتابة اسم المنتج الذي تم شراؤه ورقم الفاتورة.

بعد إدخال المعلومات، اضغط على خانة “إرسال” وانتظر إعلان النتيجة.

يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي، وسيتم إعلامهم عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية.

جوائز مهرجان دخون الإماراتية

تعتبر الجوائز المُقدمة في مسابقة دخون الإماراتية من العوامل الرئيسية التي تشجع الناس على المشاركة والتنافس، وهي: