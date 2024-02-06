تردد قناة توم وجيري 24 ساعة للاطفال الجديد 2024 ثبت الآن وخلي العيال تتبسط بمغامرات القط والفار

قناة توم و جيري تعتبر من افضل القنوات الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، والتي تهتم بمشاهدتها الأمهات والعديد من الأسر وأبنائهم الأطفال، كما تقدم القناة محتوى آمن على الأطفال وبإمكان الأم الإطمئنان على طفلها إذا تركته يشاهد ما تقدمه القناة من محتوى تعليمي وترفيهي وما إلى ذلك، ويسعى إلى تنزيل القناة عدد كبير من الباحثين في جوجل وعن تردد قناة توم وجيري، كما سنقوم بتوفيرها لكم في السطور التالية، وخاصةً التردد الجديد التى قامت الجهات المسؤولة في القناة بطرحة حديثاً بهدف تحسين جودة بث القناة.

تردد قناة توم وجيري

قد تم طرح تردد جديد خاص بقناة توم وجيري للأطفال، الأمر الذي أدى إلى تساؤل العديد من محبي القناة ومتابعيها إلى البحث عن هذا التردد وتنزيله، وذلك بعدما أعلنت الجهات المسؤولة عن القناة تحديثها لتردد القناة، وعن الهدف من تنزيلها تردد جديد وقد كشفت عن أن ذلك بسبب رغبتهم في تقديم جودة مرتفعة للصوت والصورة في عملية بث القناة.

التردد الجديد لقناة توم وجيري

نقدم لكم التردد الجديد الذي تم طرحه حديثا لمشاهدي القناة ولكي يستمتع الأطفال مجدداً بالعودة لمتابعة افضل مسلسلات الكرتون والاغاني الذي تقدمه القناة وخاصةً الكرتون الشهير توم وجيري، وتجدونه فيما يلي:

أولا التردد الجديد لقناة توم وجيري والموجود على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

ثانياً نكشف لكم عن تردد اخر جديد لقناة توم وجيري والموجود على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

طريقة تنزيل قناة توم وجيري على التلفاز

بإمكانك معرفة طريقة تنزيل قناة توم وجيري على التلفاز من خلال اتباع بعض الخطوات والتي سوف نعرضها لكم في النقاط التالية ويرجي الدقة في إدخال هذه البيانات، وهذه الخطوات أمامكم فيما يلي: