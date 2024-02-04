كيفية التسجيل في منحة الوزارة 300 دينار في تونس وما هي شروط استحقاقها

تسعى الحكومة التونسية لتقديم الدعم المالي للمستحقين من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل عن طريق تقديم منحة وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية وقدرها حوالي 300 دينار، وذلك بهدف مساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتوفير حياة كريمة لهم ، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على خطوات تسجيل في منحة 300 دينار في تونس.

تسجيل منحة الوزارة 300 دينار في تونس

يهتم العديد من مواطني تونس ذوي الدخل المنخفض بالتسجيل في منحة 300 دينار في تونس، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من هنا.

سجل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية، وكلمة المرور بطريقة صحيحة.

إذا لم يكن لديك حساب على الموقع قم بإنشاء حساب جديد وتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها.

بعد الدخول إلى الموقع قم بالنقر على خانة منحة 300 دينار.

سيتم توجيهك في الحال إلى استمارة التسجيل.

قم بتعبئة النموذج الخاص بالتقديم بكتابة كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة منك بدقة.

تحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قمت بتسجيلها.

قم بالنقر على خانة حفظ، ثم انقر على زر إرسال الطلب.

ستقوم الجهات المعنية بمراجعة جميع الطلبات المقدمة، وستقوم بالتواصل مع جميع المتقدمين لإخبارهم بالنتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار التونسية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالإعلان عن شروط التسجيل في منحة 300 دينار وهي على النحو التالي: