وزارة التموين تعلن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 والأسعار في البطاقات التموينية

مع بداية شهر فبراير للعام الجاري 2024 يبحث الكثيرون عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير، حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية العديد من السلع والمنتجات على بطاقة التموين والتي يتم صرفها من أكثر من 40 ألف منفذًا لدى بقالي التموين وكذلك منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية بالإعلان عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير وهي على النحو التالي:

زيت معبأ وزن 800 جرام بسعر 30 جنيه.

سكر معبأ وزن 1 كيلو بسعر 12.60 جنيه.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

مكرونة 800 جرام بسعر 14 جنيه.

مكرونة 400 جرام بسعر 7 جنيهات.

سمن صناعي وزن 800 جرام بسعر 36 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كيلو 18 جنيه.

صلصة وزن 300 جرام بسعر 3 جنيهات.

شاي ناعم وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات

مربي أنواع وزن 350 جرام بسعر 16 جنيه.

عدس مجروش وزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.

فول معبأ وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

بسكوت سادة بسعر 1.50 جنيه.

بسكويت بالتمر بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت أنواع بسعر 3 جنيهات.

حلاوة طحينية وزن 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جرام بسعر 3.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جرام بسعر 4 جنيهات.

كيس سائل غسيل أواني بسعر 3 جنيهات.

لبن جاف وزن 125 جرام بسعر 25 جنيه.

أسعار الصابون المنظفات في بطاقة التموين

كما أعلنت الوزارة عن أسعار الصابون والمنظفات داخل بطاقة التموين وهي على النحو التالي: