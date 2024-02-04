مبروك النجاح.. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بمحافظة القليوبية 2024 ترم اول برقم الجلوس فقط عبر موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بمحافظة القليوبية 2024 بجمهورية مصر العربية، حيث أعلنت المديرية التعليمية بمحافظة القليوبية في الساعات الأخيرة ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، كما حرصت المديرية على إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وإطلاع طلاب وأهالي المحافظة على نسب النجاح والرسوب بالإضافة إلى الطرق التي توفرها الوزارة من أجل إمكانية الاطلاع على النتيجة الخاصة بكل طالب، وهو الأمر الذي يتطلع جميع طلاب المحافظة إلى معرفته، وما يحيط النتيجة من تفاصيل أخرى.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بمحافظة القليوبية 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بمحافظة القليوبية 2024 حسبما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان رسمي بأنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية لهذا العام، حيث وصلت نسب النجاح إلى ما يقارب 74.56%، كما وصلت نسبة نجاح الإعدادية المهنية إلى 84.60%، وقد تم التوضيح أنه يمكن وصول الطلاب إلى معرفة نتائجهم من خلال الدخول على موقع الإدارة التعليمية بالمحافظة من هنا.

كيفية الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

يوفر موقع الإدارة التعليمية بمحافظة القليوبية خدمة الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتمثل في التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالإدارة من هنا. النقر على خانة الطالب والمعلم المتواجدة بشريط الخدمات أعلى القائمة الرئيسية. اختيار خانة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية. تحديد الفصل الدراسي الأول. إدراج رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر على خانة عرض النتيجة. بعد مراجعة البيانات من قبل الموقع يتم ظهور كافة المعلومات الخاصة بنتيجة الطالب.

تحرص الإدارة التعليمية بمحافظة القليوبية على توفير كافة الطرق المناسبة التي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول دون مواجهة أي من العوائق التي قد تعيق هذه العملية.