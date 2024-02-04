أفلام زمان رجعت تاني تردد قناة روتانا 2024 بجوده HD

يرغب العديد من عشاق الأفلام والأعمال القديمة، عن القنوات الفضائية التي تقوم بنقل كل ما هو جديد في عالم الفن، ومن أهم القنوات الناقلة لهذه الأعمال هي قناة روتانا، حيث إنها تحتوى على مجموعة مميزة من الأفلام المصرية التي حازت بها على ملايين المشاهدين والمتابعين في فترة وجيزة، لهذا يمكن الأن معرفة التردد الجديد للقناة، للقيام بإستقبالها على جهاز الرسيفر.

تردد قناة روتانا 2024 الجديد

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة روتانا الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد هو 12226.

معامل الإستقطاب هو أفقي.

معامل الترميز هو 27500.

تردد قناة روتانا 2024 عرب سات

كما يسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة روتانا الجديد 2024 على العرب سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة روتانا هو العرب سات.

بينما التردد الجديد لقناة روتانا هو 11843.

معامل الترميز هو 27500.

معدل استقطاب قناة روتانا يكون أفقي.

خطوات استقبال قناة روتانا الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها لكي يتم استقبال قناة روتانا سينما الجديد، كما يلي:-