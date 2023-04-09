استقرار ملحوظ في اسعار الدولار مقابل الجنية المصري 9 ابريل 2023

اسعار الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل شهد حالة من الاستقرار عن الأيام القليلة الماضية كما يختلف سعر الدولار في البنوك المصري عن سعره في السوق السوداء.

اسعار الدولار مقابل الجنية المصري

شهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار أمام الجنية المصري وقد وصل سعر الدولار اليوم إلى الآتي:

شهد سعر الدولار اليوم في البنك المركزي استقرار في سعر الدولار حيث وصل سعره اليوم إلى 30,83 جنية للشراء و30,96 جنية للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في البنك التجاري الدولي إلى 30,85 جنية في حالة الشراء و30,95 جنية في حالة الشراء.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 30,85 في حالة الشراء و30,95 جنية في حالة البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وصل اليوم إلى 30,75 في حالة الشراء و30,85 في حالة البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر وصل إلى 30,84 في حالة الشراء و30,94 في حالة البيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء عن سعره في جميع البنوك المصرية الأخرى ويمكن أن يصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء إلى الآتي: