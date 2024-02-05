كشوف pdf.. نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq في عموم المحافظات العراقية

تعتبر نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 من أبرز النتائج الهامة المتصدرة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يترقب العديد من الطلاب والطالبات بشغف ظهور هذه النتائج ، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية ببدء أعمال التصحيح فورا انتهاء الطلاب من اختباراتهم، وقد أكدت الوزارة على نزاهة عمليات التصحيح والمراجعة، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 خلال الأيام القادمة طبقا لمصادر وزارية مؤكدة، كمت أكدت على أن عمليات التصحيح تتم بنزاهة وتفاني، وأنها الآن في مرحلة التصحيح لم تنتهي بعد، وقامت أيضا بتكليف فريق من المراجعين المتخصصين من أجل ضمان إعطاء كل طالب حقه، الجدير بالذكر أن امتحانات تلك المرحلة قد مرت دون وجود أي شكاوي تتعلق بمستوى الامتحانات أو ضبط حالات الغش أو تسريب، وهذا يعبر عن اهتمام الوزارة بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى أنها أشارت أن النتائج ستكون مبشرة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا يوضح مدى الجهد المبذول من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وقد أتاحت أيضا الحصول على النتائج من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024

يستطيع الطلاب الحصول على نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع وزارة التربية العراقية.

حدد بعد ذلك قسم “نتائجنا” المتوفر على الموقع.

حدد نتائج الصف السادس الإعدادي 2024.

اختر الفصل الدراسي الأول.

أدخل بعد ذلك الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

انقر في الختام على” عرض النتيجة”.

بهذه الطريقة المنظمة، يتسنى للطلاب الوصول إلى نتائجهم بسهولة، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.

يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 عبر زيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، بعد أن يتم الاعلان عن انتهاء أعمال التصحيح في جميع الكنترولات، ويمكنك من خلال التعليقات ترك اسمك وبياناتك لنجلب لك الدرجات في كل المواد.

من المقرر أن تعلن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 في شتى محافظات العراق خلال الاسبوع القادم بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزارة التربية العراقية، حيث مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات مستمرة في جميع الكنترولات على قدما وساق، ولم يحدد بعد موعد الاعلان عن النتيجة.