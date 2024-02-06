مايكل كين بشكل مروع.. شــنو تحميل جراند ثيفت أوتو بسرعة كالإكس بوكس بالجوال

لعبة Grand Theft Auto V، تعد واحدة ن اشهر العاب العالم المفتوح التي اثبتت نفسها في الاونة الاخيرة كواحدة من افضل العاب الفيديو علي الحاسوب والاكس بوكس، تم تطوير وبرمجه اللعبة عن طريق شركة RockStar Games الشهيرة التي انتجت العديد من العاب الفيديو مثل RedDead بأجزاءها وغيرها من الالعاب الاكثر شهرة ومتعه، ولكن ضيفتنا الليلة هي لعبة gta 5 mobile هل من اخبار حول نزول اللعبة علي الهاتف المحمول او الهواتف الذكية بوجهه عام، ام مازالت اللعبة لا تدعم غير الحاسوب واجهزة الكمبيوتر، في هذه المقالة سوف نتعرف علي كل جديد واخر تحديثات شركة روك ستار بخصوص تحميل لعبة جراند ثفت اوتو علي الاندرويد.

تفاصيل عن لعبة Grand Theft Auto V

تدور احداث اللعبة حول عصابة في لوس سانتوس مكونة من ثلاثة افراد، واحد منهم كان سارق سابقاً وقد استقال ولكنة يقرر انه سيعود الي السرقة من جديد في حال وجد اصدقاءه القدامي، وسرعان ما يلتقي بهم تريفور و فرانكلين، مع الانخراط في العديد من جرائم السطو والسرقة اصبحت العصابة من اخطر العصابات علي مستوي امريكا الشمالة تماً، حتي يأتي دور مايكل البطل الرئيسي اللص المعتزل السابق بعد انضمامه للعصابة في اكمال العديد من المهام داخل اللعبة مع افراد عصاباتة مقاتلاً رجال الشرطة، بالاضافة الي استعمال السيارات والموتسيكلات و القوارب النهرية والاسلحة الثقيله والخفيفة، في تجربة مثيرة ورحلة خيالية مبهرة.

طريقة تحميل gta 5 mobile

لم تصدر شركة Rockstar اى معلومات حول تنزيل نسخة من جراند ثفت علي الهواتف الذكية، ولكنها عرضت العديد من طرق تحميل اللعبة علي اجهزة الحاسوب الألكترونية وهي كالأتي: