ياحظك النهـاردة.. بدء رفع سن المعاش الجديد الي 65 في هذا الميعاد + رفع مكافأة نهاية الخدمة

تهتم الدولة كثيرا بكبار السن وخاصة أصحاب المعاشات ولذلك سوف يتم رفع سن المعاش زيادة تدريجية بحلول عام 2040، حيث موافقة البرلمان على كافة استفسارات الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بشأن تعديل سن المعاش ليكون 65 عاما بدلا من 60 عاما كما هو الآن، ويواجه نظام المعاشات حاليا عجز على موازنة الدولة على الرغم من محاولة الحكومة من توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ونقدم اليكم عبر سطور المقال موعد تطبيق رفع سن المعاشات فتابعوا معنا.

رفع سن المعاش الي 65 عاما

قالت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سولاف درويش ان الدولة تحرص على تقديم رعاية لكبار السن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضحت ان السبب في الموافقة على رفع سن التقاعد هو ارتفاع مستوى الاعمار للعديد من المواطنين ولديهم طاقة للعمل والدولة في حاجة ماسة لخبراتهم في سوق العمل.

وأكدت ان مد سن المعاش الي 65 عاما يعتبر مؤشرا ايجابيا للدولة في هذه المرحلة حيث أنه بمجرد خروج الموظف على المعاش يصبح فجوة في العمل الاداري ويضطر الموظف للبحث عن عمل آخر، فلم لا يتم الاستفادة منه بدلا من توظيف استشاريين وخبراء بتكلفة عالية مضافة على التكلفة العامة، كما ان استمرار الموظف في الهيئة او المؤسسة الحكومية يغني عن البحث عن خبراء، كما أكدت ان رئاسة مجلس الوزراء سوف يصدر قرار بتوحيد سن المعاش ليكون 65 عاما لجميع الموظفين العاملين في اجهزة الدولة.

جدول المعاشات تبعا لقانون التامينات

كما نوهت سولاف درويش وكيلة لجنة القوى بالبرلمان ان رفع سن المعاش جاء وفق خطة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية من أجل المصلحة العامة للدولة، مع الوصول الي 65 عاما سيكون عبارة عن زيادة تدريجية كما يلي: