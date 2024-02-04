سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعد رفع سعر الفائدة 2% هل تراجع ولا طار فى العالي؟

أسعار الدولار اليوم في مصر قد استقرت عند نفس المستوى سواء في البنوك والصرافات، ولقد واصل السعر الارتفاع بسوق السوداء حتى وصل 61جنيهًا، فالجميع كان يترقب أن يتم عقد الاجتماع التابع للجنة السياسات النقدية المنعقد يوم الخميس المنصرم، وتم حسم سعر الفائدة 2%، كما أن الأنظار تتوجه نحو صندوق النقد، ونتائج المفاوضات بشأن قرض الصندوق، كما أن رئيس لجنة الخطة علق على خفض توقعات النمو الاقتصادي في المرة الثالثة حتى 3% بعد أن كانت 3.6%، كما أنه قد اقترب إبرام اتفاق جديد يتعلق بالقرض.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

خلال تعاملات اليوم استقر سعر الدولار في مستويات الصرافات والبنوك، ووصل السعر المتعلق بالدولار بالسوق السوداء 61 جنيه، ويترقب كافة الأشخاص الاجتماع الذي تعقده السياسات النقدية وتتوجه الأنظار ناحية صندوق النقد، ونتائج المفاوضات بشأن قرض الصندوق ويجب أن يتم استئناف البرنامج المتعلق بالإصلاح الاقتصادي الذي يتم تمويله من قبل صندوق النقد، وكذلك البعثة المتواجدة وسيتم استكمال مراجعتين مؤجلين، أما الأمر الثاني يتعلق بزيادة التمويل الذي سيتم تقديمه، أما عن سعر الدولار اليوم وصل 30.82 جنيهًا الشراء، والبيع 30.95 جنيه أما عن سعر الدولار بالسوق السوداء وصل حتى 61 جنيهًا اليوم، وهو ارتفاعًا ملحوظًا.

عوامل تؤثر في سعر الدولار الأمريكي

حينما قرر المستثمرين أن يشتروا الدولار ويقومون ببيعه تم تحديد سعر الصرف وفقًا للوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة، وذلك لكي يتم جذب الاقتصاد القوي وعمليات الاستثمارات من كافة البلاد، وتعد البيئة الاستثمارية آمنة وفقًا للقدرة على تحقيق العوائد الجيدة، ولذا قد تم فتح مركز الأسواق بالدولار الامريكي، ولكن مع ارتفاع سعره بدأ الجميع يتساءل في السبب وراء ذلك أي العوامل التي أدت إلى رفع قيمة الدولار بهذا الشكل البالغ، وإليكم العوامل وهي كالآتي: