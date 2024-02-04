أسماء المستبعدين من عقود التربية الـ 6000 درجة بالعراق 2024

تشهد وزارة التربية في العراق وتحديدًا في محافظة المثنى تطورات هامة في عملية تعيين المدرسين والمعلمين، ومن بين هذه التطورات أعلنت المديرية العامة للتربية في المثنى عن استبعاد عدد من الأشخاص من عقود الـ 6000 درجة التي تصدرها وزارة التربية، سنستعرض في هذا المقال أسماء المستبعدين والأسباب وراء استبعادهم، بالإضافة إلى رابط قوائم أسماء المستبعدين من عقود الـ 6000 درجة من وزارة التربية بالعراق 2024.

أسماء المستبعدين من عقود الـ 6000 درجة من وزارة التربية

تم نشر قوائم تحتوي على أسماء المستبعدين من عقود الـ 6000 درجة التي تصدرها وزارة التربية في محافظة المثنى، ويتضمن هذا الاستبعاد أشخاصًا لم يتوافق تخصصهم ومؤهلاتهم مع المسميات الوظيفية المطلوبة، وهي (معلم جامعي، ومدرس، ومعلم) كما يتضمن الاستبعاد أيضًا الأسماء المكررة والأسماء الوهمية، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة التربية لتحسين جودة التعليم وضمان توظيف المعلمين المؤهلين والمتخصصين.

أسباب الاستبعاد من عقود الـ 6000 درجة

تعتمد وزارة التربية في استبعاد الأشخاص المتقدمين على معايير محددة تشمل هذه المعايير ومنها:

عدم توافق الأسماء مع الاختصاصات المطلوبة للمسميات الوظيفية المعلنة (معلم جامعي – مدرس – معلم)

الأسماء المكررة.

الأسماء الوهمية.

رابط أسماء المستبعدين من وزارة التربية

للإطلاع على قوائم أسماء المستبعدين من عقود الـ 6000 درجة في محافظة المثنى، يمكنك الدخول إلى الرابط التالي: [رابط القوائم الرسمية لأسماء المستبعدين].

تعد عملية استبعاد الأسماء من عقود الـ 6000 درجة في وزارة التربية في محافظة المثنى خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم وتوظيف المعلمين المؤهلين، يأتي هذا القرار تماشيًا مع سعي الوزارة لتحقيق التميز وتطوير القطاع التعليمي في العراق، يشكل استبعاد الأسماء التي لا تتوافق مع الاختصاصات المطلوبة والأسماء المكررة والوهمية خطوة هامة لتحسين جودة التعليم وتعزيز نزاهة عملية التوظيف، يتوجب على وزارة التربية استمرار هذه الإجراءات والمبادرات لضمان توظيف أفضل الكوادر التعليمية وتحقيق نجاح وازدهار للتعليم في العراق.