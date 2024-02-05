أسعار الدواجن اليوم الاثنين ٥ فبراير طارت في العلالي بعد تخطي الفراخ البيضاء 100 جنيه

يتطلع كثير من المستهلكين والمربين في مصر لمعرفة سعر الدواجن اليوم، وذلك لأن هذه السلعة تشهد تقلبات بشكل مستمر، إذ أن بورصة الدواجن شهدت اليوم استقرارًا، وأصبح ثمن كيلو الفراخ البيضاء بالتعاملات الصباحية ٩٣ جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر ما بين ١٠٠ حتى ١١٠ جنيه، وفقًا للمناطق التي يتم فيها بيع الدواجن، وذلك طبقًا لما ذكر في بوابة مجلس الوزراء المتعلقة بالأسعار العالمية والمحلية.

سعر الدواجن اليوم

شهدت بورصة الدواجن استقرارًا خلال اليوم، إذ أن سعر الفراخ البيضاء قد وصل حتى ٩٣جنيه بالتعاملات الصباحية، ويصل للمستهلك بفارق بداية من ١٠٠ حتى ١١٠ جنيه، وذلك طبقًا للمكان الذي تباع به الدواجن، وسنذكر إليكم سعر الدواجن بالأسواق المحلية الثابتة باختلاف أنواعها وهي كالآتي:

سعر الفراخ البيضاء

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم ١١٠ جنيه.

أما عن الفراخ الساسو السعر ١٢٠ جنيه.

سعر الفراخ البلدي ١٣٠ جنيه.

أما عن كيلو الفراخ الأمهات ٨٨ جنيه.

الفراخ بياض أبيض سلك وصل سعرها ٨٥ جنيه.

بياض أبيض أرضى بلغ سعره اليوم ٨٢ جنيه.

سعر البياض الأحمر السلك ٨٠ جنيه.

أما عن سعر البيض الأحمر الأرضي ٨٤ جنيه.

سعر الكتكوت في مصر اليوم

يختلف سعر الكتكوت في مصر حسب نوعه، ويوميًا تتجدد الأسعار حسب بورصة الدواجن، وإليكم أسعار الكتكوت وهي كالآتي:

الكتكوت الأبيض الشركات السعر 40 جنيه.

كتكوت ابيض سعره من 29 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو 22 جنيها.

أما عن سعر الكتكوت الساسو بيور 20 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي15 جنيها.

أما عن الكتكوت الهجين 20 جنيه.

اسعار البيض بمصر

يختلف سعر البيض إن كان أبيض أو أحمر وحسب نوع الشركة التي تقوم بتوفيره، وإليكم أسعار البيض وهي كالآتي:

البيض الأبيض وصل سعره 137 جنيه.

أما البيض الأحمر فإن سعره 139 جنيه.

سعر البيض البلدي 145 جنيه للكرتونة.

أما عن سعر البيض الأحمر شركة الزراعة 142 جنيه.

سعر البيض شركة الجوهري 142 جنيه.

البيض الأحمر شركة شوشة 142.75 جنيه.

سعر البيض الأبيض بالشركات

كل شركة ولها سعر في بيع البيض ويختلف هذا السعر قروش أو جنيهات هذا أكثر شيء، وإليكم سعر البيض الأبيض وفقًا للشركات وهو كالآتي: