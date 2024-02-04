“تواصل الارتفاع”.. اسعار الفراخ والبيض اليوم “البيضاء والبلدي” في الاسواق والمنافذ الاستهلاكية

تصدرت اسعار الفراخ والبيض اليوم محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حيث شهدت الدواجن ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، ونتج عن هذا الارتفاع تغييرات في توجهات استهلاك المواطنين لها، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الفراخ تعد من المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني، وتحتل مكانة مهمة في الأطباق الرئيسية في العديد من دول العالم، وتتفاوت أسعار الفراخ حسب نوعها وحجمها، وتتغير أيضًا حسب المنطقة التي يتم فيها البيع، فهي من السلع الأساسية التي يولي المواطنون اهتمامًا خاصًا بها حيث تشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

اسعار الفراخ والبيض اليوم

شهدت اسعار الفراخ والبيض اليوم ارتفاعا غير مسبوق، ويمكن توضيحها على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح مابين 91 و92 جنيهًا.

وبينما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 120 و121 جنيهًا.

وأما سعر كيلو الفراخ البلدي يكون مابين 99 و100 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء ما بين 74 و75 جنيهًا.

وارتفعت أسعار البانيه حيث وصلت إلى مستوى 190 جنيهًا للكيلو في محلات الفراخ.

يتراوح سعر كتكوت السمان “أسمر بري”، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا، ما بين 2.25 و2.50 جنيه.

وأما سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا يكون ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات.

اسعار كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 146 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلكين إلى 160 جنيهًا.

وأما كرتونة البيض البلدي، فتسجل نحو 145 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلكين إلى 165 جنيهًا.

وبينما تبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 146 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلكين إلى 160 جنيهًا.

اسعار الفراخ والبيض اليوم في المنافذ الاستهلاكية

الآن سوف نوضح اسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد الموافق 4 فبراير في المنافذ الاستهلاكية، التي تكون على النحو التالي: