كم سعر أنبوبة البوتجاز الرسمي في مصر؟ وهل تم تغيير السعر؟ تعرف على قائمة الأسعار

يتساءل العديد من الأشخاص حول سعر أنبوبة البوتجاز الرسمي حيث تعد أنبوبة البوتجاز من الأمور الأساسية التي لا غنى عنها في أي منزل، خاصة وأن هناك العديد من المنازل التي لم يتم إدخال لها الغاز الطبيعي حتى الآن، لذلك يبحث العديد من المواطنين بجميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن سعر أنبوبة البوتاجاز في الوقت الحالي خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، تابعوا التفاصيل فى المقال التالى.

سعر أنبوبة البوتجاز الرسمي

يكون سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 2024 في كافة المستودعات في جميع أنحاء الجمهورية 90 جنيه مصري لتصل للمواطن بسعر 95 جنيه مصري، وتكون أنبوبة البوتاجاز في مصر في حالات التوصيل إلى باب المنزل بسعر يتراوح من 100 إلى 105 جنيه مصري، وحيث يتباين السعر من محافظة إلى أخرى، وفيما يتعلق بسعر أنبوبة البوتاجاز في مصر التي تستخدم في المحلات التجارية حيث تكون الانبوبة أكبر في الحجم من الانبوبة الغاز التي يحتاجها المنازل، ويتم توصيلها إلى باب المحل بسعر يتراوح من 170 ل 190 جنيه.

سعر أنبوبة البوتاجاز الفارغة

يمكن التعرف على أسعار أنبوبة البوتاجاز الفارغة بالتفصيل فيما يلى:

سعر أنبوبة البوتاجاز فارغة 650 جنيه مصري.

سعر أنبوبة البوتاجاز المستعملة فارغة 150 جنيه مصري.

سعر أنبوبة الغاز في محافظة القاهرة 920 جنيه مصري.

سعر أنبوبة في محافظة الصعيد 870 جنيه مصري.

يتراوح سعر أنبوبة الغاز الخاصة بالمحلات الفارغة من 450 إلى 550 جنيه مصري.

هذا وحتى الآن لم تعلن لجنة التسعير الخاصة بالمنتجات البترولية أي تعديلات على أسعار البنزين أو الغاز الطبيعي أو أسطوانات الغاز خلال شهر فبراير.