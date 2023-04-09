تعرف على سعر الذهب في سوريا بعد الاستقرار الشديد 9 ابريل 2034

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل شهد تغير ملحوظ في منتصف التعاملات اليومية عن سعره في بداية التعاملات اليومية وارتفع سعره بشكل ملحوظ وقد يختلف السعر في سوريا على حسب العيار الذي يتم شرائه أو بيعه.

سعر الذهب في سوريا

شهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في سوريا ارتفاع ملحوظ في بداية التعاملات اليومية ووصل سعر الذهب اليوم إلى الآتي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في سوريا إلى 162,283 ليرة.

سعر جرام الذهب اليوم في سوريا عيار 22 وصل حوالي 148,760 ليرة وقد يختلف هذا السعر على مدار اليوم بالزيادة أو النقصان على حسب التعاملات اليومية.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوريا إلى 142,001 ليرة.

وصل سعر جرام الذهب اليوم في سوريا عيار 18 حوالي 121,714 ليرة.

كما بلغ سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 14 في سوريا حوالي 94,665 ليرة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا وصل إلى 81,414 ليرة.

سعر اونصة الذهب اليوم في سوريا

شهدت أسعار اونصة الذهب اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في سوريا ارتفاع بسيط بسبب التعاملات اليومية ووصلت اسعارها إلى الآتي: