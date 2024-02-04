لو أنت منهم يبقى امك دعيالك والفلوس هتبقى زي الرز معاك والحالة هتبقى متيسره .. أخبار تفتح النفس.. من هم مستحقين العلاوات الخمسة 2024

يمكنك معرفة مستحقين العلاوات الخمسة، بانتظار لحظة صرف العلاوات الخمس الخاصة لعام 2024، ينتظر عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من المعاشات بشغف، وذلك عقب الإعلان الأخير الذي أطلقته هيئة التأمينات والمعاشات بخصوص آخر تطورات العلاوات الخمسة للعام الحالي، يتضمن طلب العلاوات الخمسة توجيه نداء لأصحاب المعاشات الخاصة بالسنوات 2006-2010، التي لم يتم احتسابها من الأجور المتغيرة خلال فترة السنوات المالية بين 2006 و2011، بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم أصحاب المعاشات الذين انسحبوا من النظام اعتبارًا من يونيو 1987 بطلبات قضائية لاسترداد تلك العلاوات الخمس، بما أنهم لم يتلقوا جميع حقوقهم المستحقة بشكل كامل في هذه العلاوات.

مستحقين العلاوات الخمسة

يُقدم المعاش بشكل تأريخي لأولئك الذين انسحبوا من النظام في 30 يونيو 2006، بقيمة تمثل 62 شهرًا، بالإضافة إلى ذلك، يُصرف المعاش بنسبة تصل إلى 80% للمتقاعدين الذين انسحبوا ابتداءً من الأول من يوليو 2007، وبالنسبة للأفراد الذين انسحبوا بعد الأول من يوليو 2007، سيتلقون علاوتين، كما سيتم تقديم ثلاث علاوات لأولئك الذين انسحبوا في عام 2008.

موعد صرف العلاوات الخمسة 2024

تطلع الكثيرون من أصحاب المعاشات بشوق لمعرفة أحدث المستجدات حول العلاوات الخمسة في العام الحالي 2024، وكيفية الاستفادة من هذه العلاوات المالية، يأتي ذلك بعد تأجيل الدعوى القضائية المتعلقة بالعلاوات، حيث يُنظم الأمور حاليًا لصرف هذه العلاوات حتى 20 مارس المقبل، حيث من المقرر أن تتم الدفعة الثالثة من العلاوات في شهر مارس وفقًا للقانون الحكومي المعتمد.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي

يتيح للمواطنين المستحقين للمعاش والعلاوات الخمسة الحصول على موعد صرف العلاوات عبر الولوج إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشرط أن تتوافر لديهم جميع الشروط المطلوبة.

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة