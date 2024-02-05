هنــــــــــــــا.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لجميع محافظات العراق

من النتائج التي يترقبها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في العراق حالياً هي نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، حيث يرغب الجميع الاطمئنان عن النتيجة والاطمئنان على المجهود الذي تم بذلوه في المذكرة والامتحانات، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتيجة ستعلن قريباً جداًفي جميع المحافظات العراق، ومع ازدياد البحث عن النتيجة قررنا أن نستعرض عليكم أخر التفاصيل الخاصة بنتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 ورابط الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

عمليات بحث مكثفة حالياً في كافة محافظات العراق هي نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024، حيث يترقبها الطلاب منذ انتهت الاختبارات في نهاية الشهر الماضي يناير، ومنذ انتهاءها وبدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كافة مراكز الكنترول بالمحافظات المختلفة، وبعدها سيتم اعتمادها رسميا وتعلن رسمياً أمام الطلاب، وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن الوزارة شددت على كل اللجان أن تتم عمليات التصحيح بدقة عالية وشفافية ليحصل كل طالب على حقه ولا يشعر أي طالب بالظلم.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

خلال الأيام القليلة المقبلة ستعلن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عبر المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، حيث حرصت الوزارة على توفير النتيجة الكترونياً ليسهل على الجميع استخراج النتيجة، ومن خلال الخطوات التالية يتم استخراج نتائج الثالث المتوسط:

التوجه المباشر عبر موقع وزارة التربية العراقية.

أو التوجه إلى موقع نتائجنا.

اختيار المحافظة التابع لها.

تحديد الفصل الدراسي الخاص بالطالب.

إدخال اسم الطالب بالكامل.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة بحث.

خلال ثواني ستظهر النتيجة أمام الطالب كما يمكن طباعتها.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2024

يعتبر الصف الثالث المتوسط في العراق من أهم مراحل التعليم والتي تأتي بعد مرحلة التعليم الابتدائي، ويلتحق بها الطلاب من عمر 12 عام إلى 15 عاما، والصف الثالث المتوسط بمثابة الشهادة الإعدادية والتي تحدد مستقبل الطالب في مرحلة التعليم الثانوي، ويجب أن يحصل الطالب على مجموع جيد حتى يلتحق بالمدرسة الثانوية التي يجد نفسه مناسب لها.