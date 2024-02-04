وزارة التضامن تعلن .. شروط الحصول على العلاوات الخمسة .. هتصرف من الصبح لو متوفر ذلك

يرغب العديد من المواطنين في معرفة شروط الحصول على العلاوات الخمسة، تسلط الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي الضوء على هذه العلاوات لتعزيز الدعم للمتقاعدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تُخصص هذه العلاوات لأولئك الذين انضموا إلى نظام المعاش بين يونيو 1987 ويونيو 2006، بهدف تعزيز مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات التضخم، بالتعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي، تم الإعلان عن صرف هذه العلاوات على دفعات وبشكل رجعي، لتوفير دعم مالي مهم للمستحقين.

شروط الحصول على العلاوات الخمسة

للحصول على هذه العلاوات، وضعت الهيئة شروطًا محددة لضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومنصف بين المستحقين، وتشمل هذه الشروط.

يجب على الفرد تجاوز السن التقاعدية القانونية، المحددة عند 60 سنة.

إكمال فترة الخدمة المطلوبة بنجاح ودون تقصير.

عدم وجود إجراءات تأديبية ضد الفرد خلال فترة الخدمة.

سداد كل الاشتراكات التأمينية المستحقة طوال فترة الخدمة.

من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

يمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل العلاوات الخمس والجدول الزمني لصرفها، مما يوفر دليلًا شاملاً ومفيدًا للباحثين عن معلومات حول حقوقهم التقاعدية.

مواعيد صرف العلاوات الخمسة

بفارغ الصبر، ينتظر المتقاعدون موعد صرف العلاوات الخمسة الدفعه الثالث، تم تنظيم تقسيم هذه العلاوات إلى أربع دفعات، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في سبتمبر وديسمبر 2023 على التوالي، وسيتبعهما القسط الثالث في مارس 2024، مع توقع صرف الدفعة الرابعة والأخيرة في ديسمبر 2024.

مستحقين العلاوات الخمسة

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الفئات المستحقة للعلاوات بناءً على تاريخ تقاعدهم وفترة خدمتهم، تتفاوت قيمة هذه العلاوات وفقًا للفترة التي انضم فيها الفرد إلى نظام المعاش.

المتقاعدين حتى يونيو 2006 يحق لهم الحصول على العلاوات بأثر رجعي لمدة 62 شهرًا، بنسبة 80% من الراتب التقاعدي.

الذين انضموا اعتبارًا من يوليو 2007 يستحقون مكافأتين فقط.

المتقاعدين في يوليو 2008 يحق لهم الحصول على ثلاث علاوات.

تعتبر العلاوات الخمسة من الفوائد التي يحصل عليها أصحاب المعاشات لتحسين وضعهم المالي واحتياجاتهم الاجتماعية، تختلف هذه العلاوات من بلد إلى آخر وقد تشمل عدة عناصر، ومن بينها، العلاوة السنوية، قد تقوم الحكومات بمنح علاوة سنوية إضافية لأصحاب المعاشات لمساعدتهم على تغطية نفقات خاصة مثل تكاليف الرعاية الطبية.