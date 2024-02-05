يا بختكم بالزيادة.. رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024 العراق

أصبحت زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 500 ألف دينار عراقي، بما تبلغ الزيادة المنوط بها إلى 100 ألف دينار عراقي، مع العلم أن هذه الزيادة شملت جميع المستفيدين والمعنيين بالصرف، ويمكن الإستعلام عنها وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 العراق

يمكن الإستعلام عن الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

زيارة موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

ومن ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في الخانة الخاصة بذلك.

وعليه يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

اختيار خدمة الإستعلام عن الرواتب.

بعدها يُرجى إدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقاعد.

الضغط بعد ذلك على زر “بحث”.

لتتعرف على قيمة الزيادة التي تم تطبيقها.

شروط التقديم في هيئة التقاعد الوطنية

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية. كذلك يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق. إضافة إلى أنه يجب بلوغ عمر المتقدم 60 عامًا. أن تصل فترة عمل المتقدم نحو 20 عامًا. إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس

أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكن هناك عُطلة أو إجازة رسمية، لهذا فمن المتوقع بأن تتم عمليات الصرف لجميع المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية يوم 1-3-2024، على أن يحصل عليها جميع المستفيدين من مختلف المصارف الحكومية والمنافذ المؤهلة للصرف في دولة العراق.