بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص والحكومي في مصر.. جدول إجازات شهر أبريل 2023

جدول إجازات شهر أبريل 2023، بعد تحديد موعد عيد الفطر فلكياً سنقوم بالإعلان عن اجازات شهر إبريل ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك يبحث العديد من المواطنين عن عدد أيام وموعد اجازات شهر إبريل 2023 المتبقية وخاصةً أن اجازة عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد تتخلل هذه الإجازات.

جدول إجازات شهر أبريل 2023

بعد تحديد موعد عيد الفطر فلكياً سنقوم بالتحدث عن اجازات شهر إبريل الذي يثار تساؤل العديد من الناس وهي كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 2023/4/14 من اجازات شهر إبريل “الجمعة العظيمة”.

يوم السبت الموافق 2023/4/15 من اجازات شهر إبريل “ليلة عيد القيامة المجيد”.

يوم الأحد الموافق 2023/4/16 من اجازات شهر إبريل “عيد القيامة المجيد”.

يوم الإثنين الموافق 2023/4/17 من اجازات شهر إبريل “عيد شم النسيم”.

يوم الخميس الموافق 2023/4/20 من اجازات شهر إبريل “وقفة عيد الفطر المبارك”.

يوم الجمعة الموافق 2023/4/21 من اجازات شهر إبريل “أول أيام عيد الفطر المبارك”.

يوم السبت الموافق 2023/4/22 من اجازات شهر إبريل “ثاني أيام عيد الفطر المبارك”.

موعد وإجازة عيد الفطر المبارك 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن جدول إجازات شهر أبريل 2023 سنقوم بالتحدث عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك وهي: