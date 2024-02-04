النتيجة ظهرت.. الطريقة الصحيحة لمعرفة نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي 2024 الترم الأول

نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي للعام 2024 أثارت اهتمام الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عنها عبر محرك البحث جوجل، حيث يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول، وقد تم الإعلان بشكل رسمي عنها في بعض المحافظات، بينما لا تزال بعض المدارس تقوم بعملية التصحيح، وصرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بأن نتائج الفصل الأول كلها ستظهر في الأيام القليلة القادمة قبل بداية الفصل الثاني، تلبيةً لتوجيهات إدارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وندعوكم لمتابعة القراءة حيث سنقدم لكم شرح كامل بخصوص نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي للعام 2024.

موعد ظهور النتائج للصف الأول والثاني الإعدادي في ظهر

ظهرت نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي في معظم المدارس الحكومية والخاصة في العديد من المحافظات المصرية، يتاح لطلاب الصف الأول والثاني الإعدادي معرفة نتائج الترم الأول لعام 2024 من خلال بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية باستخدام رقم الجلوس، يمكن أيضاً الوصول إلى النتائج عبر موقع نتيجة نت بالاسم، حيث يتعين على الطلاب القيام بزيارة الرابط الرسمي واتباع الخطوات الموضحة أدناه للاطلاع على نتائجهم.

الطريقة الصحيحة لمعرفة نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي 2024

وضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية الطريقة الصحيحة لاستخراج نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي للترم الأول في العام الدراسي الحالي بطريقة إلكترونية، يمكن للطلاب القيام بذلك إما عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام رقم الجلوس أو من خلال موقع نتيجة نت، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

الذهاب إلى موقع بوابة التعليم الأساسي

تحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية

تحديد خانة نتائج امتحانات النقل

اختيار الصف الدراسي (أولى أو تانية إعدادي)

تحديد الترم الأول

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

النقر على كلمة “بحث” لعرض نتيجة الطالب

يتبقى عليك انتظار بضع ثواني حتى تظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024.