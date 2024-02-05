HERE.. لينك استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 جميع المحافظات عبر نتيجة نت natiga4dk.net

وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم مشيخة الأزهر فإن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة، حيث خضع نحو 177109 طالب وطالبة لاختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي انطلقت في يوم الثلاثاء 16 يناير وانتهت في يوم الثلاثاء أيضا 23 يناير من ذات الشهر، وأضاف المسؤول بأن أعمال تصحيح كراسات الإجابات مازالت مستمرة وجاري العمل على تجهيزها من أجل اعتمادها رسمياً.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

من المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول خلال الساعات القادمة وقبل انطلاق دراسة الفصل الدراسي الثاني، حيث قاربت أعمال التصحيح من الانتهاء بجميع المعاهد الأزهرية، إذ تم القيام بأعمال التصحيح والمراجعة عقب انتهاء الاختبارات مباشرة.

وعلى صعيد آخر شدد وكيل مشيخة الأزهر على سرعة رصد درجات الطلاب من أجل إعلانها فوراً، وأكد على جميع العاملين بالقطاع الأزهري بعدم تسريب النتيجة قبل اعتمادها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

بإمكان طلاب الصف الثالث الإعدادي الإطلاع على نتائجهم عقب رفعها على بوابة الأزهر بكل سهولة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه مباشرة إلى بوابة الأزهر الإلكترونية .

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

تحديد المرحلة الإعدادية الأزهرية.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي الطالب لها.

ادخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

أخيراً سيتم عرض النتيجة متضمنة درجات كل مادة قام الطالب بإمتحانها.

توزيع درجات اختبارات الشهادة الإعدادية الأزهرية

يتم توزيع درجات أعمال السنة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري للترم الأول على النحو التالي:

مادة الفقه: 50 درجة.

مادة القرآن الكريم: 40 درجة.

مادة اللغة العربية: 60 درجة.

مادة الرياضيات: 50 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

مادة اللغة الانجليزية: 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية: 20 درجة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول

قام قطاع المعالهد الازهرية بالاعلان بشان نتيجة الازهرية للفصل الدراسي الأول عام 2024، مما يدفع العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام وفور الانتهاء من عمليات التصحيح سيتم رفع النتائج عبر موقع بوابة الازهر الشريف وسيتم الاعلان عنها قريبا.