اقتصاد

اسعار الذهب اليوم في مصر 9/4/2023 للبيع والشراء في محلات الصاغة

اسعار الذهب اليوم في مصر

news45منذ 23 ساعة
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اسعار الذهب اليوم في مصر، دائما ما يبحث كافة المواطنين عن اسعار الذهب اليوم في مصر خاصة الشباب المقبلين على الزواج،حيث يعد سعر الذهب ومعرفته شئ أساسي بالنسبة لهم لتقدير قيمة الميزانية المقررة لشراء شبكة العروس، وهناك أشياء كثيرة تؤثر في سعر الذهب كأسعار النفط والدولار، ولكن اليوم استقر في كافة محلات الصاغة لكل الأعيرة.

اسعار الذهب اليوم في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر بسبب استقرار سعر الذهب عند 2008 دولار للأونصة، لليوم الثاني على التوالي، ومؤخرا كان سعر الذهب في مصر قد شهد تذبذب، وسننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر لكل عيار على مستوى البيع والشراء، وكذلك أسعار الجنيه الذهب خلال السطور القادمة.

سعر الذهب اليوم الاحد

  • سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,240 جنيه.
  •  سعر الذهب عيار 14 إلى 1,433جنيه للبيع و 1,447 جنيه للشراء.
  • سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاحد بيع 1,843 شراء 1,860 جنيه.

  • سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2,150 جنيه للبيع  و2,170 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب اليوم عيار 24بيع 2,457 شراء 2,480
أسعار الذهب اليوم عيار 22بيع 2,252 شراء 2,273
سعر الذهب عيار 21بيع 2,150 شراء 2,170
سعر الذهب عيار 18بيع 1,843 شراء 1,860
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,433 شراء 1,447
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,229 شراء 1,240
الاونصةبيع 76,417 شراء 77,128
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,200 شراء 17,360
الكيلوبيع 2,457,143 شراء 2,480,000

news45منذ 23 ساعة
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