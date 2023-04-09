اسعار الذهب اليوم في مصر 9/4/2023 للبيع والشراء في محلات الصاغة

اسعار الذهب اليوم في مصر، دائما ما يبحث كافة المواطنين عن اسعار الذهب اليوم في مصر خاصة الشباب المقبلين على الزواج،حيث يعد سعر الذهب ومعرفته شئ أساسي بالنسبة لهم لتقدير قيمة الميزانية المقررة لشراء شبكة العروس، وهناك أشياء كثيرة تؤثر في سعر الذهب كأسعار النفط والدولار، ولكن اليوم استقر في كافة محلات الصاغة لكل الأعيرة.

اسعار الذهب اليوم في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر بسبب استقرار سعر الذهب عند 2008 دولار للأونصة، لليوم الثاني على التوالي، ومؤخرا كان سعر الذهب في مصر قد شهد تذبذب، وسننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر لكل عيار على مستوى البيع والشراء، وكذلك أسعار الجنيه الذهب خلال السطور القادمة.

سعر الذهب اليوم الاحد

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,240 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 إلى 1,433جنيه للبيع و 1,447 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاحد بيع 1,843 شراء 1,860 جنيه.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2,150 جنيه للبيع و2,170 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم