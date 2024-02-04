“سجل من هنا” رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب بالخطوات والشروط المطلوبة

تقوم دولة المغرب بتقديم دعم للمواطنين بهدف تحسين مستوى المعيشة و حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة والطفولة، حيث قامت بتقديم نظام جديد ايضاً للدعم الإجتماعي المباشر في دولة المغرب، حيث أطلقته الحكومة في عام 2023 وهدفه تقديم الدعم النقدي مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجاً، ويتم ذلك من خلال تقديم معونات شهرية.

كيفية التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب؟

إذا كنت ترغب في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، لتحسين مستوى دخلك فتتبع الخطوات الآتية:-

انقر على رابط الدخول إلى موقع الدعم المالي المباشر.

قم بإنشاء حساب خاص بك بالبيانات الشخصية الخاصة في حالة عدم وجود حساب لك.

اضغط على خانة تسجيل، ومن ثم قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف والمؤهل وغيرهم من البيانات بدقة وبشكل صحيح.

قم بإرفاق كافة الوثائق المطلوبة والمستندات ومن ثم انقر على كلمة تسجيل الطلب.

أهم شروط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر في دولة المغرب

ليس من الصعب على جميع المواطنين الأكثر احتياجاً الحصول على برنامج الدعم الاجتماعي، ولكن قامت الوزارة بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على المعونة ومن أبرز هذه الشروط الآتي:-

ينبغي أن يكون رب الأسرة وجميع أفراد عائلته دائمين التواجد في دولة المغرب.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيداً في السجل الوطني للسكان في الدولة.

ينبغي ألا يتعدى مؤشر الاسرة في السجل الاجتماعي قيمة الاستحقاق للإستفادة من برنامج الدعم المباشر.

من هم الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر؟

حددت الوزارة ايضاً أبرز الفئات التى تحتاج الدعم ومنهم ما يلي:-