“شوف نتيجتك” وزارة التربية epedu.gov.iq نتائج المتوسطة والاعدادي دور أول 2024 كل محافظات العراق

نتائج المتوسطة والاعدادية أصبحت حديث الشارع العراقي، الذي يرغب فيه العديد من أولياء الأمور والطلبة في التعرف على النتائج الخاصة بجميع الطلاب والطالبات بهذه المراحل الدراسية، حتى أن وزارة التربية العراقية أوضحت بان النتائج أصبحت على وشك الظهور خاصة بعد الإنتهاء من نحو 90% من تصحيح اوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة، ويمكن الإستعلام عن هذه النتائج، في السطور التالية التي نكشفها لكم.

نتائج المتوسطة وزارة التربية العراقية

يمكن الإطلاع عن نتائج المتوسطة في مختلف محافظات العراق، كما في الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

ان تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني.

التوجه للصفحة التالية من موقع الوزارة مباشرة.

تحديد المرحلة الدراسية وكذلك المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج الخاصة بالمتوسطة في النهاية.

نتائج الاعدادية موقع نتائجنا

وأصبح من السهل استخراج نتائج الاعدادية عبر موقع نتائجنا الرسمي، كما في الخطوات الأتيه:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم تقوم بتحديد المحافظة.

إدخال بيانات الطالب من الإسم والرقم الإمتحاني.

الضغط على زر “استعلام”.

وعليه ستتمكن من الكشف عن النتائج.

بعد أن يتم استخراج النتائج يمكن تقديم اعتراض مباشرة على المواد التي ترغب في تحسين الدرجات بها، ليتم مراجعتها من قبل وزارة التربية العراقية مرة أخرى.