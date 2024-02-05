epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم الجلوس لعموم جميع المحافظات

عمليات بحث مكثفة حالياً عبر محركات البحث في محافظات العراق عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول 2024، حيث يترقبها الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر فيرغبون الاطمئنان على نتيجة الاختبارات التي خاضها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، وبعدها بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن النتيجة قد أوشكت على إعلانها رسمياً أمام الجميع في كل المحافظات إلكترونياً عبر موقع الوزارة وهذا حتى يسهل على الجميع استخراجها بكل سهولة فور الإعلان عنها، وبخصوص هذا الأمر قررنا من خلال موقعنا المتميز البديل نيوز رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

يعيش طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق حالة من القلق والتوتر بشأن انتظار النتيجة، حيث تعتبر نتائج الصف الثالث من أكثر النتائج التي تشغل بال الكثيرون في الوقت الحالي في كافة محافظات العراق، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة خلال الساعات المقبلة وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال المراجعة، وبعدها على الفور سيتم اعتماد النتيجة من قبل محافظين المحافظات، وثم ترفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتائجنا التابع للوزارة وهذا حتى يسهل على الجميع استخراج النتيجة بكل سهولة.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

كشفت وزارة التربية العراقية عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2024، وهذا من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

على الطالب أولاً التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو يمكنه التوجه إلى موقع نتائجنا التابع للوزارة.

تحديد المحافظة التابع بها من ضمن المحافظات العراقية التي تظهر أمامك .

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اختيار كلمة عرض النتيجة.

على الفوز ستظهر النتائج بكل تفاصيلها.

موعد الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024

حتى تلك اللحظة لم تخرج وزارة التربية العراقية ببيان رسمي تؤكد فيه الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لجميع محافظات العراق، بالرغم من وجود الكثير من الشائعات حول ظهور النتيجة، إلا أن وزارة أكدت أن النتيجة ستعلن بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة واعتمادها رسمياً.