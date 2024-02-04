أخبار زي السكر.. موعد صرف العلاوات الخمسة للفئات المستحقة 2024 بالرقم القومي.. خلاص فرجت

يمر الشعب المصري بأزمة اقتصادية صعبة خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات وأصبح يعاني الكثير من المواطنين لذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تعليمات إلى وزير المالية تخص رفع العلاوات والحوافز للموظفين في جميع المصالح الحكومية بالدولة وسيتم إضافة هذه الزيادة إلى المرتب، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

موعد صرف العلاوات الخمسة 2024

قام وزير المالية بالكشف عن مفاجأة لجميع الموظفين وذلك بأنه سيتم رفع علاوات وحوافز للموظفين وهذه الزيادة سوف تضاف مع المرتب الأساسي، حيث قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بعرض جدول يوضح مواعيد صرف العلاوات الخمسة، وسوف يتم توزيعها على الأفراد المستحقة وتتم على أربع دفعات وهي كالتالي:

الدفعة الأولى تمت في شهر سبتمبر 2023.

الدفعة الثانية تمت في شهر ديسمبر 2023.

الدفعة الثالثة ستكون في شر مارس 2024.

الدفعة الرابعة ستكون في شهر ديسمبر 2024.

المستحقين للعلاوات الخمسة

يتم صرف المعاش لمن خرجوا على المعاش من يوم 30 يونيو 2006 بقيمة 62 شهرا.

يتم صرف المعاش بنسبة تصل إلى 80 في المية لمن خرجوا على المعاش بداية من شهر يوليو 2007.

يتم صرف المعاش للأفراد الذين خرجوا على المعاش من يوم 1 يوليو 2007 وسوف يتم صرف علاوتين لهم.

يتم صرف 3 علاوات للأشخاص الذين خرجوا على المعاش في عام 2008.

ويمكن لجميع المواطنين المستحقين للمعاش والعلاوات الخمسة الذين تنطبق عليهم كافة الشروط والمعايير الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمسة من خلال الذهاب إلى موقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.