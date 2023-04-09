تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم 9 أبريل 2023 وفقًا لما أعلنت عنه محلات الصاغة

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل تغير في بداية التعاملات اليومية عن منتصف التعاملات اليومية وقد شهد حالة من الارتفاع الملحوظ.

سعر الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل في مصر عن الأيام القليلة الماضية ووصل سعر جرام الذهب إلى:

شهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 9 من شهر إبريل حالة من الارتفاع عن الأيام القليلة الماضية وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2457 جنية للشراء و2480 جنية للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر إلى 2552 جنية للشراء و2273 جنية للبيع.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر إلى 2150 جنية للشراء و2170 جنية للبيع.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر إلى 1843 جنية للشراء و1860 جنية للبيع.

كما وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 في مصر إلى 1433 جنية للشراء و1447 جنية للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 12 في مصر وصل إلى 1229 جنية للشراء و1240 جنية للبيع.

وصل سعر الجنية الذهب اليوم في مصر إلى 17320 جنية مصري.

تفاصيل الذهب اليوم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن تفاصيل زيادة أسعار الذهب اليوم عن الأيام القليلة الماضية والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي:

شهد الذهب اليوم ارتفاع ملحوظ في بداية التعاملات اليومية بعد انخفاض سعره لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لأنه يعتبر العيار الأكثر تداولاً في السوق المصري.

ويكون من خلال كافة التفاصيل السابقة بشكل كامل، تعرفت على اسعار الذهب في مصر