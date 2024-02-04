الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر فبراير 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عدد من برامج الدعم المختلفة والهدف منها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ذو الدخل المحدود في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، وأبرزهم دعم تكافل وكرامة الذي يتم منحه في إطار شروط معينة لابد من استيفائها، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، اليوم عبر الأسطر التالية سوف نوضح خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024

عدد كبير من الأشخاص الذين قاموا بالتقديم على منحة تكافل كرامة يرغبون بالاستعلام عن النتائج، علمًا بأن الوزارة أوضحت أن الطلبات يمكن الاستعلام عنها الآن بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة، على أن يتم الاستعلام وفقًا للخطوات التالية:

في البداية يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

اختيار القسم الخاص بدعم تكافل وكرامة.

انقر على الاستعلام على النتائج.

إدخال الرقم القومي.

انقر على استعلام.

خطوات تقديم اعتراض على رفض تكافل وكرامة

في حالة إن كانت النتيحة مرفوض يمكن تقديم طلب اعتراض بشكل إلكتروني، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: