“هل هتتصرف قبل رمضان؟؟”.. موعد صرف العلاوات الخمسة 2024 لأصحاب المعاشات والفئات المستفيدة

موعد صرف العلاوات الخمسة 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن موعد صرف العلاوات الخمسة 2024 لأصحاب المعاشات بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على جدول صرف العلاوات الخمسة 2024 ومن هم الفئات المستفيدة منها.

موعد صرف العلاوات الخمسة 2024

أما عن موعد صرف العلاوات الخمسة 2024 وفقا لما نص عليه القانون المنظم للعلاوات الخمسة بضرورة صرف زيادة يتم إضافتها على المعاش الخاص بالأجر المتغير للمستحقين بداية من 1 يوليو 2006 بنسبة 80% من العلاوة الخاصة التي لم تضاف إلى الراتب الأساسي حتى موعد استحقاق المعاش، على أن يتم صرف العلاوات الخمسة 2024 وفقا لما يلي:

صرف الدفعة الأولى من العلاوات تم في شهر سبتمبر 2023.

صرف الدفعة الثانية من العلاوات سيكون في شهر ديسمبر القادم 2023.

أما الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس ستكون في شهر مارس 2024.

الدفعة الرابعة من العلاوات ستأتي في شهر ديسمبر 2024.

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة 2024

أما عن الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة 2024 فهم أصحاب المعاشات ممن قد خرجوا على المعاش بداية من تاريخ يوليو 1987 حيث أنهم لم يحصلوا على كافة مستحقاتهم بالعلاوات الخمسة كذلك أصحاب المعاشات للمتقاعدين في الفترة من 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015، فيما كان قد طالب المواطنين من أصحاب المعاشات عن عام 2006 وعام 2007 و 2008 و 2009 و 2010 حيث لم يتم احتسابها من الأجر المتغير بالأعوام المالية 2006 / 2007 وحتى 2010 / 2011.

المستحقين للعلاوات الخمسة 2024

الذين خرجوا على المعاش من تاريخ 30/5/2006 يتم صرف لهم العلاوات بأثر رجعي بقيمة 62 شهر.

الذين خرجوا على المعاش من أول شهر 7 لعام 2007 سيتم صرف معاش لهم نسبته 80%.

تم تحديد علاوتين ليتم صرفها لأصحاب المعاشات الذين ثبت خروجهم على المعاش بعد 1/7/2007.

تحديد ثلاثة علاوات ليتم صرفهم للاشخاص الذين ثبت خروجهم في عام 2008 على المعاش.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2024

ويمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2024 من خلال اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بهيئة التأمينات المصرية الاجتماعية من هنا.

قم باختيار الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2024.

اكتب الرقم القومي في الخانة الموضحة أمامك.

اضغط على كلمة “الاستعلام”.

قم بالانتظار قليلًا حتى يتم ظهور جميع تفاصيل المعلومات التي تريدها.

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية موعد صرف العلاوات الخمسة 2024 لأصحاب المعاشات والمقدر عددهم بحوالي 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر أن تصرف الدفعة القادمة خلال شهر مارس القادم ليتمكن الجميع من شراء مستلزمات الشهر الكريم.