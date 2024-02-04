لينك استعلام نتائج نصف السنة في العراق 2024 لجميع المراحل التعليمية لعموم المحافظات

مع انتهاء الامتحانات بدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن موعد ظهور النتائج بالإضافة إلى لينك استعلام عن نتائج نصف السنة في العراق 2024 لعموم المحافظات، وبدورها أكدت وزارة التربية العراقية أن الاستعلام عن النتيجة سيكون بشكل إلكتروني، ولهذا سنوضح عبر الأسطر التالية خطوات استخراج نتائج نصف العام في العراق.

نتائج نصف السنة في العراق 2024

أقرت وزارة التربية العراقية أن عملية التصحيح والمراجعة تتم على قدم وساق لضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشفافية ودقة عالية، وأعلنت الوزارة أيضًا أن الاستعلام عن النتيجة سيكون بشكل إلكتروني أي عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق موقع نتائجنا.

طريقة استخراج نتائج نصف العام بالعراق 2024

كشفت وزارة التربية العراقية أن عملية التصحيح تتم بدقة عالية، وأعلنت الوزارة أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة في عموم المحافظات سوف يتم اعتماد النتائج ونشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية، كما تم الكشف عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن النتائج وتأتي الخطوات على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية.

من القائمة الرئيسية يتم اختيار نتائج الدور الأول لعام 2024.

اختيار الصف الدراسي.

انقر على أيقونة تحميل.

عقب الانتهاء من عملية التحميل يتم البحث عن اسم الطالب بين الأسماء المتواجدة.

علمًا بأن اختبارات نصف السنة في العام انتهت في يوم 31 يناير 2024 وحصل الطلاب على عطلة ربيعية سوف تمتد لمدة 17 يوم لكل المراحل الدراسية.