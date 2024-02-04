استقبل تردد قناة ميكي كيدز 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات

تثير قناة ميكي الفضائية اهتمام العديد من الآباء والأمهات الذين يبحثون عن التردد الجديد الخاص بها، تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية والأفلام التي يعشقها الصغار وبفضل برامجها المتنوعة، تعرض قناة ميكي الأفلام الكرتونية طوال اليوم، مما ساهم في جعلها واحدة من القنوات الأكثر شعبية لدى الأطفال، لذا، في هذا المقال، سنقدم لكم التردد الجديد لقناة ميكي بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لتثبيتها.

تردد قناة ميكي 2024

تتمتع قناة ميكي بشعبية كبيرة بين الأطفال، ويبحث العديد من الآباء والأمهات عن التردد الجديد لهذه القناة على القمر الصناعي نايل سات وسأقدم لكم التردد الحديث لقناة ميكي لعام 2024 على كلا القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ميكي 2024 على نايل سات:

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة ميكي 2024 على عرب سات:

التردد: 11257

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ¾

مميزات تردد قناة ميكي 2024 الجدي

تردد قناة ميكي 2024 الجديد يأتي مع العديد من المميزات التي تجعلها خيارًا ممتازًا للأطفال وأولياء الأمور، وإليكم بعض المميزات الرئيسية: