pdf تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 عبر موقع مظلتي

تم الإفصاح عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 بواسطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث جاء هذا الإعلان عقب المصادقة على قوائم المستحقين للدعم لشهر يناير الحالي في جميع المحافظات العراقي، الدفعة الحالية التي صدرت هي الدفعة السابعة والتي شهدت تأخيراً بسيطاً نظراً لارتفاع أعداد طلبات الاشتراك التي تمت مراجعتها بعناية من قبل الوزارة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق استخدام خدمة إلكترونية مجانية لجميع المواطنين العراقيين، تتمثل في البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024، وذلك من خلال موقع منصة مظلتي التي تتبع للوزارة، تتيح هذه الخدمة للمواطنين تحميل قوائم المقبولين التي يوافق عليها وزير العمل، ليقوموا بعدها بالبحث عن أسمائهم وفق طريقة محددة كالآتي:

أولاً يجب التوجه إلى موقع منصة “مظلتي“.

عندما تصل إلى المنصة، سترى أمامك رمزًا مكتوبًا عليه “أسماء آخر وجبة”.

سيظهر لك فورًا رمز تستطيع كتابة اسم المحافظة من خلاله.

يتوجب عليك النقر فوق الزر المُشار إليه بـ “تنزيل الكشوفات”.

بعد أن تحمل الملف على الحاسوب، قم بفتحه وادخل اسمك في خانة البحث.

في حال ظهور اسمك ضمن القائمة، ستكون ضمن المستحقين ويصبح بإمكانك استلام قيمة المساعدة المالية المخصصة لك.

في حال افتقاد اسمك ضمن اللوائح، بإمكانك تسجيل معارضة لإعادة النظر في طلبك مجدداً.

شروط القبول ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لابد من استيفاء المواطن للمعايير المطلوبة ليتمكن من الانضمام إلى برنامج الدعم الاجتماعي ليحصل على المستحقات المالية من قبل وزارة العمل، والشروط هي كما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن لا يقل تعداد أفراد العائلة عن أربعة أشخاص.

يجب أن يكون الشخص المُتقدِم للطلب مُقيماً في أراضي العراق.

من الضروري أن يحرص على تسجيل كل المعلومات المطلوبة منه بدقة.

يلزم أن يرفع المستندات اللازمة كاملة.

يمكنك الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق بكل بساطة عن طريق اتباع بعض الخطوات اللازمة وأيضًا يجب أن تتوافر جميع الشروط في المتقدم، ولذلك قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة كافة المعلومات حول طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وأيضًا الشروط اللازمة للحصول على الرعاية.

ماهي الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

توجد بعض الأوراق المهمة التي يجب على المواطنين العراقيين أن يقوموا بتقديمها وهي.